Доллар стабилен в паре с евро

Курс американского доллара незначительно меняется по отношению к евро в ходе торгов в понедельник, оставаясь у самых низких отметок за 10 месяцев. Долларовые "медведи" вновь преобладают на рынке Forex, поскольку трейдеры и аналитики сомневаются в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в этом году повысит процентные ставки в 3-й раз.

Евро к 15:40 кв 17 июля стоил $1,1465 против $1,1470 на закрытие сессии в прошлую пятницу.

Курс единой европейской валюты находится к указанному времени на отметке 128,83 иены по сравнению со 129,07 иены по итогам предыдущих торгов. Стоимость доллара уменьшилась на 0,1% - до 112,39 иены.

Участники рынка оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС более 50% лишь с марта 2018 года: слабость инфляции и отсутствие обещанных президентом США Дональдом Трампом реформ, по их оценкам, делают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики преждевременным.

Между тем экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, считают, что Федрезерв все же поднимет ставку еще раз до конца текущего года.

Юань в понедельник продолжил подъем шестую сессию подряд благодаря позитивным статданным из Китая. Столь длительного ралли не наблюдалось с 2015 года, при этом ЦБ Китая установил справочный курс на самой высокой отметке с ноября.

Как сообщалось, экономика Китая во II квартале выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Эксперты в среднем ожидали замедления темпов роста до 6,8%.

Кроме того, темпы роста промпроизводства в Китае в июне 2017 года повысились до 7,6% в годовом выражении после подъема на 6,5% в мае. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение темпов роста на прежнем уровне.