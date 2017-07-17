Международный аэропорт "Львов" отобрал "Бусин" для страхования ответственности перед третьими лицами

Международный аэропорт "Львов" им.Данилы Галицкого отобрал Страховую компанию "Бусин" для страхования общей гражданской ответственности (страхование общественности перед третьими лицами), сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

В настоящее время компания окончательное решение.

Окончательное ценовое предложение компании составило 512,999 тыс. грн при ожидаемой стоимости закупки услуг 589,960 тыс. грн.

В тендере также принимала участие СК "Альянс".

СК "Бусин" зарегистрирована в феврале 1993 года. Специализируется на рисковых видах страхования. Является участником ряда профессиональных и отраслевых объединений - Лиги страховых организаций Украины, Национального клуба страховых выплат, Международного объединения авиационных страховщиков (UA), Ядерного страхового пула, Американской палаты в Украине, Британского бизнес-клуба.

Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого расположен в 6 км на юг от центра города.

Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются: Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас. Чартеры выполняются в Анталию, Даламан, Хургаду, Тиват, Бургас, Шарм-эль-Шейх и другие.