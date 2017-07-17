Ко Дню металлурга предприятия "Метинвеста" организовали в Запорожье грандиозный праздник, который посетили более 50 тыс. человек

Ко Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности, состоявшемуся 16 июля, предприятия группы "Метинвест" в Запорожье - ПАО "Запорожсталь", ЧАО "Запорожкокс", ЧАО "Запорожогнеупор" и ООО "Запорожский литейно-механический завод" - организовали насыщенную программу мероприятий для жителей и гостей города.

Как сообщается в пресс-релизе компании, накануне праздника на каждом из предприятий состоялись торжественные собрания трудовых коллективов, во время которых почетными грамотами и званиями, орденами, ценными подарками и премиями были отмечены 300 работников.

Всего на премирование работников запорожские предприятия "Метинвеста" выделили 500 тыс. грн. Кроме того, двое работников "Запорожстали", один сотрудник "Запорожкокса" отмечены высшей наградой компании – Золотой Звездой "Метинвеста" и премией в 50 тыс. грн каждому за высокие трудовые достижения.

Традиционно особое внимание металлурги уделили и старшему поколению. Для ветеранов предприятий, связанных с промышленностью, "Запорожсталь" организовал торжественные встречи, которые посетили более 10 тысяч ветеранов. Также ветеранам меткомбината выплачена материальная помощь на общую сумму 270 тыс. грн.

На каскаде фонтанов "Радуга" 15 июля состоялся масштабный общегородской праздник, который прошел под девизом "Будущее – это ты. Сплав возможностей и мечты".

В рамках праздника одновременно работали несколько интерактивных локаций. В Городе профессий маленькие запорожцы попробовали себя в роли производственников, а также в профессиях, смежных с металлургией. Для запорожской молодежи состоялся фестиваль экстремального спорта Z-games. В караоке любимые песни вместе с горожанами исполнял украинский шоумен Дмитрий Коляденко.

Вечером на стадионе "Славутич Арена" состоялся традиционный телемост между городами Запорожье, Мариуполь и Кривой Рог, подведены итоги спартакиады "Метинвеста". Также на стадионе состоялся масштабный концерт при участии групп Ottawan, La Bounce, Монатика и Евгения Хмары, Сергея Притулы и Александра Педана.

В общем более 50 тысяч запорожцев приняли участие в праздновании Дня металлурга и горняка в Запорожье вместе с металлургами "Метинвеста".

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что День металлурга - один из самых главных дней в году для "стальных" городов Украины - Мариуполя, Кривого Рога, Авдеевки и Запорожья.

"В этих городах живут люди с железной хваткой, стальным терпением и уверенностью в том, что они делают нужное, правильное дело. Эти люди дают уверенность в завтрашнем дне своим семьям и своей стране. Благодаря их самоотверженному труду горно-металлургическая отрасль, несмотря на все сложности времени, остается основой экономики Украины. Металлургия дает пятую часть валютных поступлений в страну. Украина остается в десятке крупнейших сталелитейных стран мира и конкурирует на международном рынке. Все это – достижения наших металлургов и горняков", - подчеркивает гендиректор, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма добавил, что каждый день металлурга – это определенный рубеж, к которому предприятие подходит с большими достижениями и успехами.

"И этот год не исключение – мы завершаем самый масштабный инвестиционный проект в истории отечественной металлургии. Сейчас готовимся к запуску реконструированной по самым строгим европейским экологическим стандартам доменной печи №3. За семь месяцев мы выполнили работы, которые раньше было сложно выполнить за полтора года. И все это – благодаря сильному, профессиональному, целеустремленному коллективу металлургов", - констатировал топ-менеджер.

Генеральный директор ЧАО "Запорожогнеупор" Виктор Бусько отметил, что в этом году "Запорожогнеупор" вышел на международный уровень.

"Мы выбрали правильный путь, путь развития и расширения. И то, что продукцией запорожского завода заинтересованы другие города и другие страны, вселяет надежду на будущее – будущее нашего предприятия и нашего города. Уверен, что именно благодаря металлургическим предприятиям Запорожье превратится в сильную и мощную индустриальную столицу Украины", - убежден руководитель завода.

Генеральный директор ЧАО "Запорожкокс" Виталий Литовка добавил, что в новый металлургический год "Запорожкокс" входит с высокими результатами – предприятие держит стабильное производство и хорошие экономические показатели, системно повышает качество выпускаемой продукции.

"Немалую роль в повышении эффективности предприятия выполняет наша молодежь – энергичные, инициативные коксохимики, способные принимать нестандартные решения. Для них на предприятии открыто немало перспектив, есть реальная возможность повышения квалификации и карьерного роста.