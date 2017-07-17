Экономика

15:09 17.07.2017

Авиакомпании Китая заказали более 60 самолетов Boeing-737 MAX 10

Американский концерн Boeing получил от авиакомпаний Китая более 60 заказов и обязательств на приобретение узкофюзеляжных самолетов 737 MAX 10, сообщили в китайском подразделении американского концерна.

Заказы поступили как от "молодых" авиакомпаний, таких как Ruili Airlines, так и от давно работающих перевозчиков, воздушный флот которых полностью состоит из самолетов Boeing, в том числе Xiamen Airlines, Ao' Kai и Donghai Airlines, сообщает агентство "Синьхуа".

Самолет 737 MAX 10 - крупнейший член семейства 737 MAX был представлен на авиасалоне в Париже в июне этого года. Максимальная дальность полета этого авиалайнера составляет 5955 км. Он способен взять на борт до 230 пассажиров в одноклассной компоновке, где все посадочные места относятся к эконом-классу.

Этот самолет поможет китайским авиакомпаниям справиться с постоянно растущим спросом на авиаперевозки, сообщил директор по маркетингу корпорации Boeing в Северо-Восточной Азии Даррен Хюлст.

Авиалайнеры семейства 737 MAX остаются самыми быстро распродаваемыми самолетами Boeing в истории компании. На них поступило уже свыше 3,8 тыс. заказов от 88 клиентов из разных стран.

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