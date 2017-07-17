Экономика

15:00 17.07.2017

Цены на нефть стабильны

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в понедельник после существенного роста по итогам минувшей недели на ожиданиях повышения глобального спроса на топливо.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 кв опустилась на 1 цент (0,02%) - до $48,90 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $0,08 (0,17%) - до $46,46 за баррель.

Мировые запасы нефти будут сокращаться активнее во втором полугодии на фоне повышения глобального спроса и выполнения условий соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК, сказал представитель Кувейта в картеле Хаитам аль-Гаис.

Главным потребителем топлива является Китай. Как сообщалось, импорт нефти в страну в первом полугодии подскочил на 14%, до 8,5 млн баррелей в сутки, на фоне сокращения внутренней добычи на 5,1%, до 4 млн б/с.

"Мы видим определенные позитивные изменения", - говорит аналитик CMC Markets Рик Спунер. По его словам, большая часть клиентов его компании придерживается оптимистичных прогнозов нефтяного рынка, однако пока занимает выжидательную позицию.

Хеджевые фонды на прошлой увеличили чистые длинные позиции по WTI (то есть ставки на рост цен на нефть этой марки) на 19%, рекордными темпами за семь недель, согласно данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

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