Грузоотправители считают проект инструкции о количественно-качественном учете зерна дискриминационным

Компании, владеющие зерновыми складами вне территории морских портов, лишатся права заниматься внешнеэкономической деятельностью после вступления в силу "Инструкции о количественно-качественном учете зерна".

Согласно сообщению на сайте Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ), проект указанной инструкции, обнародованный на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, ограничивает места накопления зернового экспорта исключительно территорией морского порта.

"Прежде всего, из проекта нужно удалить нормы, вносящие дискриминацию компаний по географическому принципу. По формулировке проекта "формирование партий экспортного зерна может производиться только зерновыми складами, которые ведут свою деятельность на территории морских портов". Таким образом, вне закона остается целый ряд складов, расположенных в сухих портах, и вынесенных за пределы морских портов", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в нынешней формулировке инструкция обязывает грузовладельцев вначале перевезти зерно с территории припортовых складов на внутрипортовый склад, и только с его территории партию можно будет отгружать на судно.

"Усложнение процедуры отгрузки экспортных партий приведет за собой удорожание агрологистики и возникновение оснований для коррупционных действий", - отмечают в АМЭУ.

Руководство ассоциации предложило другую формулировку, по которой учет экспортной партии происходит по месту хранения без привязки к внутрипортовым складам.

АМЭУ отправила обращение премьер министру, министру инфраструктуры, главе Администрации морских портов с просьбой учесть замечания к указанной инструкции.