НБУ констатирует соблюдение количественных критериев и индикативных показателей программы МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует соблюдение по состоянию на 30 июня количественных критериев и индикативных целевых показателей программы сотрудничества с Международным валютных фондом (МВФ).

"С конца 2015 года (стартовая точка расчета критериев) кумулятивное увеличение чистых международных резервов составило $3,791 млрд, при том, что программой установлен минимальный прирост на уровне $3,251 млрд, кумулятивное снижение чистых внутренних активов составило 14 млрд грн, при том, что программой допускается увеличение максимум на 12 млрд грн", - указанно в обнародованном на веб-сайте центробанка отчете правления НБУ о проведении денежно-кредитной политики в первом полугодии 2017 года.

По данным Нацбанка, только показатель инфляции в июне 2017 года на уровне 15,6% немного превысил границы индикативной цели – 12% +/-3 процентных пункта под влиянием краткосрочных шоков.

В отчете также отмечено, что Национальный банк намерен добиваться дальнейшего изменения монетарных условий программы EFF, с тем, чтобы они отображали прогресс в реализации режима инфляционного таргетирования.

"Из перечня индикативных целей программы EFF уже было изъято монетарную базу, вместо которой добавлена индикативная цель по инфляции. В перспективе НБУ будет вести диалог с МВФ о введении как единой количественной монетарной цели программы EFF показателя инфляции и исключения чистых внутренних активов из перечня количественных критериев эффективности. Такая модернизация условий программы EFF позволит избежать сложностей в коммуникации показателя инфляции как единой количественной цели денежно-кредитной политики", - отмечено в отчете.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с В.Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.

Вместе с тем, НБУ по итогам заседания монетарного комитета 6 июля заявил, что в текущем году ожидается получения двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех. Соответственно центробанк снизил прогноз поступлений от Фонда до 2017 года до $3 млрд. В то же время, как указанно в инфляционном отчете за июль, НБУ повысил сумму ожидаемых поступлений от МВФ в 2018 году до $4,5 млрд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF. По его словам, основным требованием Фонда является проведение пенсионной реформы.