Экономика

14:19 17.07.2017

Цинк и железная руда дорожают опережающими темпами

Цены на цинк и железную руду возглавляют рост на рынках руд и металлов в понедельник, поскольку статданные из Китая вернули инвесторам уверенность в оживление роста мировой экономики.

Цинк с поставкой через три месяца поднялся в цене на 2% на Лондонской бирже металлов (LME). Котировка аналогичного контракта на медь выросла на 1%, до $5983,50 за тонну.

Цена железной руды с поставкой в сентябре увеличилась на 2,4% на Даляньской сырьевой бирже, до 492,5 юаней ($72,7) за тонну. В Сингапуре железная руда поднялась на 2,2%, до $65,60 за тонну.

Стоимость золота повысилась на 0,2%, до $1230,46 за тройскую унцию.

Октябрьский контракт на стальные арматурные стержни на Шанхайской фьючерсной бирже поднялся на 2,7%, до 3646 юаней за тонну, приблизившись к максимальной отметке с 2013 года. Горячекатаная сталь в рулонах прибавила в цене 3,2% и торговалась около 3712 юаней за тонну.

Как сообщалось, экономика Китая выросла во II квартале на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Эксперты в среднем ожидали замедления темпов роста до 6,8%.

По сравнению с первым кварталом года экономика страны выросла на 1,7%.

Кроме того, темпы роста промпроизводства в Китае в июне 2017 года повысились до 7,6% в годовом выражении после подъема на 6,5% в мае. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение темпов роста на прежнем уровне.

Розничные продажи в Китае в июне увеличились на 11% относительно того же месяца предыдущего года, рост ускорился с 10,7% в мае.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Совет ЕС утвердил дополнительные торговые преференции для украинской продукции АПК

Украина при поддержке ЕС спрогнозирует варианты использования ПХГ на следующие 20 лет

НБУ опасается увеличения инфляции из-за чрезмерного повышения пенсий и зарплат

"Укрнафтобуриння" впервые выставит на торги 3 млн куб. м газа

Омелян заявляет о готовности Ryanair к возобновлению переговоров о полетах в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпании Китая заказали более 60 самолетов Boeing-737 MAX 10

Цены на нефть стабильны

Польская PESA выиграла у львовского "Электронтранса" торги на поставку 40 трамвайных вагонов Киеву

Грузоотправители считают проект инструкции о количественно-качественном учете зерна дискриминационным

НБУ констатирует соблюдение количественных критериев и индикативных показателей программы МВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
диваны в интернет магазинах price.ua
РЕКЛАМА