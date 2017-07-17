Цинк и железная руда дорожают опережающими темпами

Цены на цинк и железную руду возглавляют рост на рынках руд и металлов в понедельник, поскольку статданные из Китая вернули инвесторам уверенность в оживление роста мировой экономики.

Цинк с поставкой через три месяца поднялся в цене на 2% на Лондонской бирже металлов (LME). Котировка аналогичного контракта на медь выросла на 1%, до $5983,50 за тонну.

Цена железной руды с поставкой в сентябре увеличилась на 2,4% на Даляньской сырьевой бирже, до 492,5 юаней ($72,7) за тонну. В Сингапуре железная руда поднялась на 2,2%, до $65,60 за тонну.

Стоимость золота повысилась на 0,2%, до $1230,46 за тройскую унцию.

Октябрьский контракт на стальные арматурные стержни на Шанхайской фьючерсной бирже поднялся на 2,7%, до 3646 юаней за тонну, приблизившись к максимальной отметке с 2013 года. Горячекатаная сталь в рулонах прибавила в цене 3,2% и торговалась около 3712 юаней за тонну.

Как сообщалось, экономика Китая выросла во II квартале на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Эксперты в среднем ожидали замедления темпов роста до 6,8%.

По сравнению с первым кварталом года экономика страны выросла на 1,7%.

Кроме того, темпы роста промпроизводства в Китае в июне 2017 года повысились до 7,6% в годовом выражении после подъема на 6,5% в мае. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение темпов роста на прежнем уровне.

Розничные продажи в Китае в июне увеличились на 11% относительно того же месяца предыдущего года, рост ускорился с 10,7% в мае.