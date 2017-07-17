Азиатские рынки акций выросли в понедельник на статданных из КНР

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили ростом торги в понедельник благодаря сильным макроэкономическим статданным из Китая.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific (без учета Японии, где биржи были закрыты в связи с празднованием Дня моря) вырос на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite опустился на 1,4%, тогда как раньше падение достигало 2,6%.

Китайский фондовый рынок опустился на опасениях ужесточения регулирования финансового сектора страны. Председатель КРН Си Цзиньпин на выходных заявил, что центробанк страны будет играть более значительную роль в защите от рыночных рисков, и призвал к модернизации регулятивных норм, касающихся финансовой системы Китая.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%, индийский Sensex вырос на 0,2%, как и индонезийский Jakarta Composite.

Южнокорейский Kospi вырос на 0,4% и завершил торги на рекордной отметке в истории.

Как сообщалось, экономика Китая продолжила расти высокими темпами во втором квартале, прибавив 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Эксперты в среднем ожидали повышения на 6,8%. По сравнению с первым кварталом года экономика страны выросла на 1,7%.

Кроме того, темпы роста промпроизводства в Китае в июне 2017 года повысились до 7,6% в годовом выражении после подъема на 6,5% в мае. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение темпов роста на прежнем уровне.

Розничные продажи в КНР в июне увеличились на 11% относительно того же месяца предыдущего года, рост ускорился с 10,7% в мае.

Цена бумаг китайского производителя медицинского оборудования Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. упала на максимально допустимые 10% на новости, что регуляторы страны подозревают председателя правления компании Ву Гуанмина в совершении инсайдерских сделок.

Акции индийского поставщика ПО Infosys Ltd. подорожали на 1,3% после того, как компания повысила годовой прогноз выручки.

Капитализация другого разработчика ПО из Индии, Wipro Ltd., повысилась на 3%. Как стало известно, руководство компании рассматривает возможность запуска программы выкупа акций.