Сады в Хмельницкой, Львовской и Винницкой областях пострадали в результате непогоды на прошлой неделе

Компании - члены ассоциации "Укрсадпром" сообщают о потерях урожая в результате ураганов и градов в Хмельницкой, Львовской и Винницкой областях.

Согласно пресс-релизу ассоциации в понедельник, ураганы привели к падению деревьев, град побил плоды. В основном пострадали молодые деревья. В одном из хозяйств Хмельницкой области ураган на значительной площади повалил 4-летние насаждения, которые только вступили в плодоношение.

Ассоциация подтвердила прогноз по потерям 50% урожая садовых культур от майских заморозков, а град и ураганы, которыми сопровождается лето 2017 года, могут привести к более значительным потерям.

Как сообщалось, в мае "Укрсадпром" выступил с инициативой создания специальной комиссии для оценки нанесенного предприятиям отрасли убытка. Ее поддержал комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.