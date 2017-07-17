Экономика

13:31 17.07.2017

Совместная рабгруппа Минфина и ГФС по отклоненным налоговым накладным заработает с начала недели

Министерство финансов Украины признает факт медленного рассмотрения центральной комиссией Государственной фискальной службы (ГФС) обращений относительно не принятых к регистрации налоговых накладных для автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и уведомляет, что с начала текущей недели заработает совместная ведомственная группа по этому вопросу.

"Минфин подготовил поручение ГФС по организации работы комиссии на должном уровне, устранению недостатков в функционировании электронного кабинета налогоплательщика, решения других операционных вопросов. В начале недели также начнет работу совместная группа Минфина и ГФС по решению существующих проблем, состоится "круглый стол" с налогоплательщиками для обсуждения выявленных проблем и поиска эффективных решений", – сообщается на веб-сайте министерства.

Минфин напоминает, что с 1 июля в Едином реестре налоговых накладных заработала система автоматической приостановки регистрации рисковых налоговых накладных, призванная выявить коррупционных схемы с НДС и сократить бюджетные потери при возмещении НДС по фиктивным накладным.

В течение первых 11 дней работы система приостановила регистрацию 40,206 тыс. накладных, или почти 1,1% из 3 млн 695,078 тыс. поданных.

Приостановка была обусловлена или несоответствием объему товаров, или отсутствием покупки товара при его реализации, или отсутствием лицензий, удостоверяющих право субъекта хозяйствования на производство, экспорт, импорт, оптовую и розничную торговлю подакцизными товарами.

По состоянию на 13 июля наибольшее количество приостановленных накладных зафиксировано в Киеве – 19,986 тыс. по 1,136 тыс. плательщикам, в Днепропетровской области 5,783 тыс. по 498 налогоплательщикам, в Харьковской области – 5,501 тыс. по 318 плательщикам.

Минфин отмечает, что приостановка системой регистрации налоговой накладной не является блокированием регистрации этой накладной. Плательщик в течение 365 дней может подать в ГФС документы в рамках установленного перечня, подтверждающие реальность операции. В течение пяти дней после приема документов центральная комиссия ГФС обязана принять решение о регистрации/нерегистрации налоговой накладной.

Согласно данным Минфина, по состоянию на 13 июля центральная комиссия ГФС приняла 68 решений, из них 13 касаются приостановленной регистрации налоговых накладных.

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