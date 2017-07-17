"Укркарт" предоставит "Укрпочте" услуги процессинга по цене вдвое меньше предполагаемой

ЧАО "Украинская национальная расчетная карта" ("Укркарт") выиграло объявленный ПАО "Укрпочта" тендер на представление услуг по обработке транзакций с использованием электронных платежных средств (процессинг) с ценой предложения в 214,35 млн грн (с НДС).

Согласно тендерной документации, помимо "Укркарт", в конкурсе участвовали ЧАО "Украинский процессинговый центр", ООО "Тас Линк", ПАО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ). Поскольку документы двоих последних были отклонены, к участию в аукционе были допущены "УкрКарт" и "Украинский процессинговый центр".

Предполагаемая цена закупки составляла 430 млн, таким образом, победитель предложил цену почти вдвое меньше стартовой. Его конкурент выставил цену 353,3 млн грн.

ООО "Тас Линк" оспаривало этот конкурс в Антимонопольном комитете Украины, однако жалоба была оставлена без рассмотрения в связи с несоответствием действующему законодательству.

"Это очень выгодный для государственного провайдера финансовых услуг контракт. Мы, компания "Укркарт", запускаем полноценную технологическую платформу, обучаем специалистов и сопровождаем контракт от звонка до звонка. Однако, если "Укрпочта" проведет только одну транзакцию, она и оплачивает стоимость проекта как за одну транзакцию. Даже несмотря на такие жесткие условия мы считаем этот контракт для нас стратегическим, а цену в 50% от стартовой - оправданной. Ведь для нас это еще и реализация стратегии поэтапного перехода в "небанк" и ориентации на новые бизнес-приоритеты развития компании", - написал на официальном Facebook председатель правления "Укркарт" Александр Пранов.

По его словам, стоимость сделки с "Укрпочтой" не должна вызывать удивлений. 214,35 млн грн на 5 лет – это среднемесячный платеж в размере немногим более 3,5 млн грн. Но объем проводимых операций будет большим – почти 1,5 млрд штук. Это во много раз больше чем, например, объемы одного из крупных государственных банков.

"В случае реализации запланированных объемов операций по существующим и привлеченным клиентам, в текущем году мы ожидаем увеличения доходности компании в 1,2 раза. В 2017 году мы уже подключили к обслуживанию несколько новых перспективных банков, поэтому привлечение такого крупного клиента как "Укрпочта" является абсолютно закономерным и лишний раз подтверждает правильность выбранной нами стратегии развития", - резюмировал Пранов.

Он также уточнил, что "Укрпочта" почти 10 лет планировала запустить собственный эквайринг, но это откладывалось как по техническим, так и политическим причинам. Госоператор подписал очень выгодный контракт, который уже в ближайшие годы сделает Украину страной с приоритетом безналичных платежей", - заявил Пранов.

Как известно, государственный "Ощадбанк" также ведет переговоры с "Укрпочтой" о размещении POS-терминалов в ее отделениях. Но стороны пока не договорились о размере комиссии. В самом госбанке заявили, что 5 тыс терминалов, согласно среднерыночной стоимости, обойдутся в 40 млн грн.

АО "Укркарт" создано в 1995 году 20 коммерческими банками под патронажем Национального банка Украины. Специализируется в сфере банковского процессинга, обслуживания карточных платежных систем и эквайринга. Приоритетными направлениями являются поддержка инфраструктуры, обеспечивающей операции с карточками «ПРОСТІР» (быв. НСМЭП), Укркарт, VISA International и MasterCard Worldwide, а также предоставление услуг по регистрации данных и администрированию РРО для ГФС Украины.

На сегодняшний день, конечными бенефициарами компании значатся его глава наблюдательного совета Геннадий Полищук и Руслан Астахов.

Уставный капитал компании составляет 124 млн грн.

ПАО "Укрпочта", созданное в рамках корпоратизации УГППС "Укрпочта", начало хозяйственную деятельность с 1 марта 2017 года. "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры, является национальным оператором почтовой связи страны. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.