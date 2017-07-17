Экономика

12:46 17.07.2017

"САП Украина" сделала наименьшее предложение по сопровождению SAP для "Укргазвыдобування"

ООО "САП Украина" на состоявшемся в понедельник аукционе ПАО "Укргазвыдобування" сделала наименьшее предложение по предоставлению услуги на сопровождение программного обеспечения SAP в размере 96 млн 169,802 тыс. грн (с НДС).

Согласно данным в системе ProZorro, в торгах также приняли участие ООО "Агелес" (100 млн 441,98 тыс. грн) и ООО "Инфопульс Украина" (100 млн 463,58 тыс. грн) при первоначально ожидаемой УГВ стоимости поддержки до 100 млн 543,68 тыс. грн.

В случае подписания УГВ договора, "САП Украина" будет предоставлять услугу два года – до 1 сентября 2020 года.

SAP SE - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуются более 345 тыс. клиентов. На украинский рынок компания вышла в 1995 году. Ее клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятий нефтегазового, энергетического, металлургического сектора. В национальном офисе компании работает более 100 человек.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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