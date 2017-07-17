Экономика

12:09 17.07.2017

Минфин обновил перечень первичных дилеров на рынке ОВГЗ

Министерство финансов решило включить национализированный ПриватБанк в число первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

Как сообщается на веб-сайте Минфина, ведомство приняло решение расторгнуть договор о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг с ИНГ Банком Украина и признанными неплатежеснособными Диамантбанком и Фидобанком за невыполнение требований по обеспечению покупки ОВГЗ при их размещении в объеме не менее 3% общего объема их размещения. При этом в Укрсоцбанк, Универсал Банк, Укрэксимбанк направлены письма с предупреждением о возможности расторжения договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг в случае дальнейшего невыполнения обязательств по покупке при размещении ОВГЗ на уровне 3% общего выпуска на протяжении полугодия.

Первичными дилерами на рынке государственных ценных бумаг, кроме ПриватБанка, являются ОТП Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Универсал Банк, Укрэксимбанк.

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Интерфакс-Украина
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