Европейские рынки акций движутся разнонаправленно

Фондовые индексы стран Западной Европы движутся разнонаправленно в понедельник, инвесторы оценивают статданные из Китая и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился к 11:09 кв на 0,1% - до 387,15 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,39%. Германский DAX снизился на 0,25%, французский CAC - на 0,02%, индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 0,15%.

Как сообщалось, экономика Китая выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Эксперты в среднем ожидали замедления темпов роста до 6,8%.

По сравнению с первым кварталом года экономика страны выросла на 1,7%.

Кроме того, темпы роста промпроизводства в Китае в июне 2017 года повысились до 7,6% в годовом выражении после подъема на 6,5% в мае. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сохранение темпов роста на прежнем уровне.

Розничные продажи в Китае в июне увеличились на 11% относительно того же месяца предыдущего года, рост ускорился с 10,7% в мае.

Благодаря столь сильным статданным по экономике крупнейшего в мире потребителя сырья дорожают акции горнодобывающих компаний. Цена акций Rio Tinto выросла на 1,2%, Glencore - на 1,8%, BHP Billiton - на 2%, Anglo American - на 2,1%.

Котировки бумаг лоукостера EasyJet снижаются на 0,6% на новости, что глава компании Кэролин Маккол уйдет в отставку в конце года и возглавит вещательную компанию ITV.

Акции ITV дорожают на 2,5%.

Капитализация Telenor ASA увеличилась на 6,6% после того, как норвежская компания отчиталась о меньшем, чем ожидалось, квартальном убытке, и анонсировала программу выкупа акций.

Ценные бумаги инжинирингового концерна Weir Group Plc увеличились на 7,7%. Компания сообщила, что прибыль ее нефтегазового подразделения за первое полугодие будет сильнее прогнозов благодаря восстановлению добычи в США.

Курс бумаг британской строительной компании Carillion Plc подскочил на 8,6% на новости, что компания совместно с партнерами получила контракт на строительство участка высокоскоростной железной дороги стоимостью 1,4 млрд фунтов ($1,83 млрд).

Рыночная стоимость шведского ритейлера H&M увеличилась на 0,9%. Согласно данным компании, ее продажи в июне выросли на 7% в годовом выражении в местных валютах и на 10% - в шведских кронах.