Рост ВВП Китая продолжился во 2-м квартале максимальными с 2015г темпами

Экономика Китая продолжила расти высокими темпами во 2-м квартале, прибавив 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в 1-м квартале, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Государственного статистического управления КНР.

По сравнению с первым кварталом года экономика страны выросла на 1,7%.

Китайские власти пытаются сбалансировать риски, сдерживая избыточное кредитование и рост долгов госкомпаний. При хорошем росте инвестиций (8,6%) увеличение ВВП было поддержано во 2-м квартале также высоким спросом на рынке недвижимости и увеличением экспорта на 8,5% за январь-июнь.

В то же время экономисты осторожны в прогнозах. "Хотя китайская экономика в первом полугодии держится лучше, чем ожидалось, замедление в чем-то неизбежно", - сказал The Wall Street Journal экономист Commerzbank AG Жу Хао.

Промышленное производство выросло в июне на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оборот розничной торговли - на 11%.

Рост во 2-м квартале оказался выше ожидавшихся в среднем экономистами 6,8%. По итогам 2016 года китайская экономика замедлила рост до 6,7% - минимума с 1990 года. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прогнозировал замедление темпов роста экономики в 2017 году до "примерно 6,5%".

В последние годы темпы роста китайской экономики плавно замедляются, что власти считают "новой нормой" в условиях постепенного перехода страны к модели роста, менее зависящей от денежных вливаний со стороны государства и экспорта.

При этом в Китае по-прежнему наблюдаются высокие темпы кредитования экономики, спекулятивный бум на рынке жилья, избыток мощностей в ряде отраслей; но также растет внутреннее потребление, что снижает зависимость страны от экспорта.