Нефть слабо дорожает утром в понедельник

Цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник на ожиданиях роста мирового спроса на топливо во втором полугодии.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 кв поднялась на 15 центов (0,31%) - до $49,06 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,12 (0,26%) - до $46,66 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на $0,49 (1,01%), до $48,91 за баррель, WTI - на $0,46 (1%), до $46,54 за баррель. Недельный рост превысил 5%.

Мировые запасы нефти будут сокращаться активнее во втором полугодии на фоне повышения глобального спроса и выполнения условий соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК, сказал представитель Кувейта в картеле Хаитам аль-Гаис.

"Рынок ждет увеличения спроса в третьем квартале благодаря сезонным факторам, - говорит аналитик Kiwoom Securities Ким Юми. - Впрочем, есть вероятность увеличения рисков, связанных с предложением, особенно со стороны США после того, как пиковый сезонный спрос на топливо сойдет на нет в четвертом квартале".

Между тем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на две единицы, до 765. Рост показателя стал минимальным с мая.