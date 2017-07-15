Южно-Украинская АЭС отключила блок №2

Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС в субботу, 15 июля, в 02:39 отключен от энергосети для проведения текущего ремонта в соответствии с предварительной заявкой, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается, при переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

На первом энергоблоке также продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

"Оборудование третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС работает в заданном режиме", - сказано в сообщении.

Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 15 июля 2017 года он составляет 0,1 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.