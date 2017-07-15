Гендиректор "Турбоатома", основатель "УПЭК", президент NIX Solutions вошли в набсовет Харьковского политеха во главе с предпринимателем Хмельницким

Ученый совет Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (НТУ ХПИ) сформировал наблюдательный совет, главой которого стал первый вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), основатель фонда K.Fund и мажоритарный акционер девелоперской компании UDP (Киев) Василий Хмельницкий, заместителем – экс-вице-премьер, глава Северо-восточного научного центра НАН Украины Владимир Семиноженко.

Как говорится в сообщении ХПИ, в набсовет вошли также народные депутаты Дмитрий Шенцев и Анатолий Гиршфельд, основавший Индустриальную группу "УПЭК", президент крупной IT-компании NIX Solutions Ltd. Игорь Брагинский, генеральный директор ПАО "Турбоатом" Виктор Субботин.

В набсовет также вошли фотохудожник Сергей Братков, первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, академик-секретарь НАН Украины Александр Кириленко, исполнительный директор Харьковского регионального отделения УСПП Эдуард Набока, директор Харьковской облдирекции Укргазбанка Алла Пивовар, журналист Юрий Чевордов.

Университет уточнил, что состав совета утвержден Министерством образования и науки на пятилетний срок.

Ректор НТУ "ХПИ" Евгений Сокол, чьи слова приводятся в релизе, сообщил, что университет готовит совместный пилотный проект, связанный с трансформацией отечественного инженерного образования в области IТ-технологий, учитывая возможности К.Fund и IТ-школы UNIT Factory, и надеется на помощи набсовета в реализации этого проекта.

"В ХПИ огромный потенциал для дальнейшего развития, значительный опыт разработки и успешной реализации новаторских подходов в образовании", – отметил, в свою очередь, В.Хмельниций.

Как указано в положении о набсовете НТУ "ХПИ", основная цель его функционирования - создание условий для решения текущих и перспективных задач развития вуза для повышения уровня развития отечественного образования, интеграции в мировую образовательную систему.