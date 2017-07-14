Глава "Укрэнерго" обсудил с представителями МФО и посольств обыски в компании

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в пятницу обсудил с представителями международных финансовых организаций в лице Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и KfW, а также представителей посольств стран G7 недавние обыски и следственные действия в компании.

В пресс-службе НЭК напомнили, что в документах правоохранительных органов, в частности, фигурируют компании-резиденты европейских стран.

"С большинством из вас "Укрэнерго" имеет давние взаимоотношения и хорошую историю сотрудничества. Вместе нам удается эффективно реализовывать различные проекты по развитию ОЭС Украины, реформированию нашей компании, евроинтеграционные инициативы. В том числе и те, что вызывают сопротивление в некоторых кругах. Во всех случаях мы неуклонно придерживаемся украинского законодательства и жестких стандартов международных доноров и организаций. Так было, есть и будет в дальнейшем", - отметил В.Ковальчук.

По данным пресс-службы, стороны выразили надежду, что нынешние события вокруг "Укрэнерго" получат надлежащую оценку, не повлияют на взаимное сотрудничество, в частности, не станут препятствием для объединения ОЭС Украины с ENTSO-E, а также для реализации стратегических планов развития и реформирования НЭК в европейском русле.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины 12 июля провела обыски в помещениях "Укрэнерго" и подконтрольных компании субъектов хозяйственной деятельности в рамках дела о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.