Порошенко: на выполнение заказов по ГОЗ ЛБТЗ в 2017г получит 920 млн грн

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ), входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", в 2017 году получит на модернизацию и производство бронетехники в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) 920 млн грн, заявил президент Петр Порошенко.

"920 млн грн (в рамках ГОЗ на 2017 год - ИФ) получит Львовский бронетанковый завод", - сказал глава государства в ходе посещения ЛБТЗ в рамках рабочей поездки во Львов в пятницу.

По его словам, заказ, который планируется разместить на ЛБТЗ, включает, в том числе, модернизацию в интересах ВСУ 72 ед. модернизированных танков Т-72, производство 20 ед. ББМ "Дозор-Б", производство бронированных пожарных машин ГПМ-72.

Верховный Главнокомандующий особо отметил, что в 2017 году также планируется начать оснащение ВСУ новыми ОБТ "Оплот" производства госпредприятия "Завод им. Малышева" (Харьков).

В этом году на закупку "Оплотов" для армии в рамках ГОЗ предусмотрено более 300 млн грн, уточнил он.

ЛБТЗ - одно из ведущих предприятий бронетанкового кластера ОПК Украины. С 2011 года по решению правительства входит в состав ГК "Укроборонпром".

По данным госконцерна, в настоящее время ЛБТЗ обеспечивает, в том числе, производство боевых бронированных машин (ББМ) "Дозор-Б", модернизацию танков Т-72 различной модификации, инженерной бронетехники ИМР-2, бронемашин разминирования БМР-2.

По данным предприятия, в 2016 году его мощности были недозагружены: загрузка составила всего около 12%.