Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 26,03 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,03 грн/$1 с 25,995 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,02-26,04 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,0177 грн/$1 с 25,9689 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $261,66 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $296,98 млн.