Экономика

16:09 14.07.2017

ЕБРР подписал соглашение о расширении синдицированного кредита компании "Нибулон"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о расширении синдицированного кредита в размере $90 млн компании "Нибулон", сообщил на своей странице в соцсети Facebook старший советник банка Антон Усов.

"Инвестиции будут направлены на финансирование торговой и экспортной деятельности, и подразумевают два этапа кредитования: $19 млн предоставляются напрямую ЕБРР, а $71 млн будут синдицированы через коммерческие банки-партнеры. Сделка продолжает успешное сотрудничество между компанией "Нибулон" и ЕБРР, начатое в 2010 году", - написал он.

Как сообщалось, в августе 2015 года ЕБРР организовал синдицированное кредитное финансирование в размере $130 млн для компании "Нибулон" и выделил на него до $45 млн.

В организации уточнили, что финансирование будет состоять из кредита "А" на сумму до $45 млн, который предоставит ЕБРР, и кредита "Б" на сумму до $90 млн, который будет предоставлен зарубежными коммерческими банками на синдицированной основе.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га, владеет и управляет второй по величине сетью внутренних элеваторов и речных терминалов, морским терминалом в Николаеве. Компания экспортирует преимущественно кукурузу, пшеницу и ячмень в более чем 20 стран мира. Ежегодный объем экспорта достигает 4,5 млн тонн.

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