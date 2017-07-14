Цены на нефть завершают неделю ростом

Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу и по итогам недели на фоне снижения запасов в США, пишет MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 МСК подорожали на $0,30 (0,62%) - до $48,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,28 (0,61%) - до $46,36 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 4,8%.

Как сообщалось, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 7,56 млн баррелей, рекордными темпами с прошлого сентября. Эксперты в среднем ожидали, что отчет укажет на более умеренное снижение запасов - на 2,45 млн баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,95 млн баррелей, до минимума с ноября 2015 года.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне улучшило оценку роста мирового спроса на нефть на 2017 год и сообщило о сокращении запасов топлива в развитых странах.

Аналитики агентства прогнозируют рост мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. б/с, до 98 млн б/с. Мировой спрос после снижения на 1 млн б/с в первом квартале существенно вырос во втором - на 1,5 млн баррелей в сутки, отмечается в заявлении МЭА.

Вместе с тем рост добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году, как ожидается, составит 0,7 млн баррелей в сутки, в 2018 году - 1,4 млн б/с. Основной рост обеспечат США - на 610 тыс. б/с и 1,045 млн б/с соответственно.