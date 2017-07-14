"Энергоатом" за 6 мес. увеличил выработку электроэнергии на 13,4%

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2017 года возросло на 13,4% (на 5,403 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 45,726 млрд кВт-ч.

По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 5,6%.

Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 43 млрд 43,7 млн кВт-ч электроэнергии против 37 млрд 875,9 млн кВт-ч в январе-июне-2016.

Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 59,9%, в общей структуре производства электроэнергии в стране – 58,4%.

"Энергоатом" в январе-июне 2017 года отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 24,543 млрд грн (с НДС), что на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года (19,636 млрд грн).

Объем капитальных вложений составил 1 млрд 417,6 млн грн против 1 млрд 775,4 млн грн за январь-июнь-2016. Финансирование капвложений составило 3,624 млрд грн против 2 млрд 607,4 млн грн.

НАЭК за шесть месяцев перечислила в бюджеты всех уровней 5,939 млрд грн, расчеты по страхованию составили 761,7 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 75,9%, что на 9,4 п. п. больше, чем в январе-июне 2016-го. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 81,9%, что на 10,1 п. п. больше, чем за шесть месяцев 2016-го.

В работе АЭС Украины в январе-июне-2017 было зафиксировано пять учетных нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было семь.

По итогам января-июня 2017 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 461,52 суток против 726,59 суток за шесть месяцев прошлого года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году снизил производство электроэнергии на 7,6% (на 6 млрд 656,7 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 81 млрд 183,5 млн кВт-ч, выработку – на 7,8% (на 6 млрд 399,5 млн кВт-ч), до 76 млрд 162,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.