НБУ понизил оценку роста ВВП Украины во II кв.-2017 до 1,5%

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале 2017 года по отношению к аналогичному кварталу 2016 года до 1,5% с 2,4%, говорится в отчете правления о проведении денежно-кредитной политики в первом полугодии 2017 года, обнародованном в пятницу и составленном по состоянию на 13 июля.

"Захват предприятий на НКТ (неконтролируемых территориях Донбасса – ИФ) обусловило снижение потенциального ВВП. Кроме того, на экономической активности негативно отразился разрыв производственных связей в условиях прекращения торговли с НКТ", – отмечает Нацбанк.

В то же время он указывает, что неожиданно высокими темпами росли инвестиции, поддержанные улучшением деловых ожиданий, несмотря на негативное влияние прекращения торговли с НКТ.

"Усилилось также влияние частного потребления, которое, однако, было умеренным, несмотря на стремительный рост заработных плат (в номинальном и реальном измерениях)", – добавил НБУ.

Согласно его обновленному прогнозу, на третий квартал текущего года прогноз ВВП ухудшен с 1,8% до 1,5%, однако на четвертый повышен с 0,7% до 1,1%.

Центробанк отмечает, что имеющиеся показатели деятельности предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в целом соответствуют оценкам, однако ситуация в энергетике была несколько хуже, в том числе из-за временных факторов, в частности погодных условий.

"Ухудшились показатели и в сельском хозяйстве в результате распространения заболеваемости животных. В то же время поддерживают рост улучшение деловых ожиданий предприятий и потребительских настроений населения, а также увеличение капитальных расходов бюджета", – добавляет регулятор.

С учетом зафиксированного Госстатом роста ВВП в первом квартале на 2,5% вместо ранее ожидавшихся НБУ 3% центробанк подтвердил впервые озвученное в июне ухудшение своего прогноза увеличения ВВП Украины в 2017 году до 1,6% с 1,9%.

На 2018 год Нацбанк прогнозирует следующую поквартальную динамику реального ВВП: 1,9%, 3%, 3,7% и 3,8% вместо ожидавшихся ранее соответственно 2,8%, 3,4%, 3,4% и 3,3%. В целом оценка роста экономики Украины на следующий год сохранена на уровне 3,2%.

Как сообщалось, после падения ВВП Украины на 6,6% в 2014 году и 9,8% в 2015 году в минувшем году он вырос на 2,3%.