ЕБА раскритиковала решение правительства о передаче в концессию гослесхозов

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады с просьбой не допустить передачу в концессию государственных лесных хозяйств.

Согласно пресс-релизу ассоциации, Кабинет министров 4 июля утвердил концепцию стратегического видения управления государственными предприятиями, которая определяет, какие госпредприятия в долгосрочном периоде останутся в госсобственности, а какие будут переданы в концессию, приватизированы или ликвидированы. В частности, предполагается, что 359 объектов государственной собственности будут переданы в концессию, в том числе и лесные хозяйства.

"Комитет деревообрабатывающей и мебельной отрасли ассоциации рассматривает передачу лесных хозяйств в концессию как несущую в себе риски и может привести к эксплуатационной политике лесопользования частными структурами, что будет иметь крайне негативное влияние на лесную отрасль", - говорится в сообщении ЕБА.

По мнению ассоциации, любые масштабные изменения в лесной отрасли должны иметь четкие цели и инструменты для их достижения, базироваться на детальном экономическом анализе, просчете и минимизации рисков, однако, исходя из официально опубликованных материалов, этого не предусматривается.

Представители комитета ассоциации предостерегают, что на сегодняшний день не проведена прозрачная инвентаризация лесного фонда, не закреплена на законодательном уровне система электронного учета древесины, которая должна показывать реальные объемы заготовки, поэтому государство практически не владеет информацией о прибыльности или убыточности лесопользователей, кроме лесных хозяйств Гослесагентства.

В ассоциации считают, что концессия, направленная на заготовку спелой древесины, фактически будет создавать условия для изнурительной вырубки и ликвидирует продуктивное выращивания леса, ведь срок выращивания леса до рубки - около 80-100 лет.

"Идея концессии любых государственных недр и ресурсов несет в себе коррупционные риски и может привести к монополизации природных ресурсов частными структурами. Стоит также отметить, что в Европейском Союзе практически отсутствует опыт концессии лесов", - отмечают в ЕБА.

Ассоциация высказывается за необходимость взвешенного подхода к вопросу реформирования лесной отрасли, рекомендует воздержаться от принятия императивных решений, избрать курс на гармоничное развитие отрасли и продолжение диалога по ее комплексного реформирования.

Как сообщалось, государство планирует из 3444 компаний и объектов сохранить в своей собственности только 15 особо важных предприятий и 363 объекта, обеспечивающих выполнение государством своих функций, а остальные передать в концессию, продать или ликвидировать. Соответствующая концепция управления госпредприятиями (Triage), утвержденная правительством, является одним из условий программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Из 359 объектов которые предлагается передать в концессию - два аэропорта, 333 объекта лесного хозяйства и 24 автодорожных компаний с активами в 14,5 млрд грн. На приватизацию, включая передачу в коммунальную собственность – 893 объектов с активами в 189,4 млрд грн, прекратить или ликвидировать – 1255 с активами в 132,6 млрд грн.

Еще 559 объектов и компаний с активами в 45,1 млрд грн находятся на неконтролируемой территории в Крыму или зоне АТО.