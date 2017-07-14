Кабмин в сентябре будет инициировать выделение дополнительно 100 млн грн шахтерам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в сентябре Кабинет министров будет инициировать выделение дополнительно 100 млн грн шахтерам через изменения в государственный бюджет на 2017 год.

"Так, как мы и обещали, есть сейчас 100 млн грн на средства личной защиты для шахтеров, а в сентябре, когда мы будем готовить очередные изменения в бюджет – мы еще добавим 100 млн грн, чтобы обеспечить потребность, которая была сформирована на уровне 200 млн грн", - сказал премьер в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.