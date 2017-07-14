Экономика

11:30 14.07.2017

Group DF опровергает информацию ВАР о штрафе АМКУ для Ostchem

В Group DF опровергают распространенную Всеукраинской аграрной радой (ВАР) информацию о штрафе, наложенном Антимонопольным комитетом Украины на холдинг Ostchem.

"Информация, распространенная 13 июля одной из аграрных ассоциаций о том, что Антимонопольный комитет Украины якобы признал злоупотребление холдинга Ostchem своим монопольным положением, и принял решение о наложении штрафа в размере 10% от дохода, не соответствует действительности, и является попыткой давления на комитет", - говорится в заявлении Group DF.

По данным пресс-службы, на сегодня не существует каких-либо решений со стороны АМКУ о нарушении предприятиями Ostchem антимонопольного законодательства.

"В 2015 году АМКУ действительно было начато расследование в отношении некоторых предприятий Ostchem, однако в настоящее время расследование не завершено и каких-либо решений по нему не принято", - резюмируют в Group DF.

Как сообщалось, вчера ВАР заявила о применении АМКУ штрафа к химпредприятиям Ostchem в размере до 10% дохода за 2016 год.

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