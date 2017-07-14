"Нафтогаз" хочет провести независимые финансовые и антикоррупционные расследования

НАК "Нафтогаз Украины" объявил тендер на закупку услуг по проведению независимых финансовых и антикоррупционных расследований (forensic accountant) внутри группы для выявления и обезвреживания неправомерных действий, включая предотвращение экономического мошенничества.

Согласно пресс-релизу НАК, подрядчик до 31 декабря 2018 года должен будет расследовать подозрительные операции, фальсификацию финансовой отчетности, нарушения нормативно-правовой базы, взяточничество и коррупцию, ненадлежащие бизнес-отношения, незаконное присвоение активов, конфликт интересов.

Среди требований к потенциальным участникам тендера – наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, наличие документально подтвержденного опыта проведения финансовых и антикоррупционных расследований, в т.ч. на территории ЕС или США и на территории Украины. Кроме того, участник должен подтвердить наличие должным образом оборудованного офиса/офисов на территории стран ЕС, один из которых должен быть расположен на территории Великобритании.

"Ожидается, что привлечение международных экспертов будет способствовать построению эффективной внутренней системы противодействия коррупции и совершенствованию бизнес-процессов в группе "Нафтогаз", - говорится в сообщении.

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до 26 млн грн (с НДС).

Тендерные предложения принимаются до 14 августа 2017 года, начало аукциона запланировано на 19 сентября 2017 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.