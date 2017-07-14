Экономика

10:49 14.07.2017

НБУ прогнозирует объем репатриированных в 2017г дивидендов на уровне $1,4 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует объем репатриированных в 2017 году иностранным инвесторам дивидендов на уровне $1,4 млрд.

"В прогноз (на 2017 год – ИФ) заложено увеличение репатриации дивидендов на $0,7 млрд по сравнению с предыдущим годом за счет разрешения на выплату иностранным инвесторам дивидендов, начисленных в 2014-2016 гг", - сообщается в обнародованном на веб-сайте центробанка инфляционном отчете за июль.

В то же время центробанк ожидает сокращения расходов на выплату процентного дохода через сокращение доли обязательств частного сектора в общем объеме внешнего долга, процентные ставки по которым выше, чем по обязательствам госсектора.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацбанка, всего в 2016 году было репатриировано дивидендов на $0,712 млрд.

Как сообщалось, Нацбанк в начале июня 2016 года разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 гг. Центробанк при этом установил предельную сумму дивидендов, которую разрешается вернуть за границу: на протяжении календарного месяца она не должна превышать большего из двух предельных значений – $1 млн (в эквиваленте) или 10% от общего объема дивидендов.

В случае если указанные 10% превышают $5 млн, максимальная сумма репатриации дивидендов за месяц не может превышать $5 млн.

В середине апреля 2017 года Нацбанк Украины разрешил с мая текущего года начать репатриацию дивидендов также за 2016 года, ограничив ее ранее установленным лимитом в $5 млн в месяц.

Всего с июня 2016 года по 13 июля 2017 года объем выведенной валюты с целью репатриации дивидендов составил $1,532 млрд (в долларовом эквиваленте).

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