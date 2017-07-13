НОТУ вскоре оспорит решение о наложении штрафа EUR198 тыс. из-за недопуска россиянки Самойловой на "Евровидение-2017"

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) готовит жалобу в наблюдательный совет Европейского вещательного союза (EBU) на решение о наложении на нее EUR198 тыс. штрафа из-за не допуска на "Евровидение-2017" российской певицы Юлии Самойловой.

Об этом сообщил журналистам председатель НОТУ Зураб Аласания после пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Она (Ю.Самойлова – ИФ) является нарушителем украинского законодательства. Украинские силовые органы должны четко это обосновать, поскольку это не в компетенции НОТУ. Мы ожидаем позиции всех госорганов и направляем протест в наблюдательный совет Европейского союза вещателей, который является высшей инстанцией для наблюдательного совета "Евровидения", принимавшего решение о наложении штрафа", - сказал он, добавив, что официальная позиция от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел уже получена.

З.Аласания уточнил, что 20 дней, отведенных на подачу жалобы, еще не истекли.

По его словам, штраф НОТУ может составить EUR198 тыс.

"Они это подсчитали, согласно нашему взносу как члена EBU. Штраф может составлять или 100%, или 200% от этого взноса. Они решили, что штраф составит 200%", - сказал он.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в "Евровидении-2017" певицу Ю.Самойлову с песней "Flame is Burning".

СБУ 22 марта приняла решение о запрете на три года въезда в страну Ю.Самойловой как незаконно посетившей оккупированный Россией Крым на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В EBU выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерении контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие. Позднее глава референс-группы "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что к Украине и России должны быть применены санкции за нарушение устава международного песенного конкурса "Евровидение" вплоть до отстранения на три года. При этом представитель EBU подчеркнул, что нарушение устава конкурса имело место и со стороны России, поскольку ее представители не принимали участие во всех обязательных мероприятиях перед конкурсом.