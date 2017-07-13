Цены на алюминий подскочили на максимум

Цены на алюминий в Лондоне в четверг подскочили на максимум с 25 октября после того, как крупнейший китайский производитель металла China Hongqiao Group объявил о расширении сокращения производства.

В ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) котировка контракта на алюминий с поставкой через три месяца поднималась на 2,9%, до $1943 за тонну.

Однако затем рост замедлился, и к 14:23 кв алюминий торговался у $1928 за тонну, поскольку Hongqiao сообщила, что закрытие мощностей будет компенсировано поставками алюминия с новых предприятий.

Как сообщает агентство Bloomberg, аналитики Citi разослали клиентам обзор, в котором со ссылкой на Mymetal говорилось, что China Hongqiao Group приостановит производственные мощности, рассчитанные на выплавку 600 тыс. алюминия в год, в связи с жесткими ограничениями китайских властей. По оценкам аналитиков Джека Шана и Ады Гао, такой шаг эквивалентен сокращению производства алюминия в Китае на 1,6%.

Позже Hongqiao обнародовала заявление, в котором говорится, что компания все еще обсуждает добровольные ограничения производства на старых предприятиях и планирует компенсировать возможные сокращения за счет поставок с новых заводов. Производственные мощности группы по-прежнему будут превышать 7 млн тонн в год, говорится в сообщении.

Остальные цветные металлы в четверг демонстрировали сдержанный подъем на данных об увеличении китайского импорта в июне. Медь подорожала на 0,2%, до $5914,50 за тонну.