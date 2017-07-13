Пассажиропоток аэропорта Хитроу 30 июня был рекордным

Лондонский Хитроу 30 июня обслужил 259,917 тыс. человек, в результате чего этот день стал самым загруженным в истории аэропорта, сообщается в пресс-релизе компании.

В целом за прошлый месяц пассажиропоток воздушной гавани составил рекордные 6,758 млн человек, что на 2,3% превышает показатель июня 2016 года.

За 12 месяцев, завершившихся 30 июня, аэропорт обслужил 77,068 млн человек (рост на 2,5%), что является годовым максимумом. В том числе в январе-июне пассажиропоток составил 37,127 млн человек, увеличившись на 3,9%.

Количество взлетов и посадок выросло в июне на 1,4% - до 40,515 тыс., за последние 12 месяцев - на 0,1%, до 472,438 тыс. Между тем в первом полугодии текущего года их число сократилось на 0,3% и составило 232,415 тыс.

Объем грузоперевозок в прошлом месяце повысился на 13,4% - до 142,349 тыс. тонн, в январе-июне - на 9,1%, до 823,322 тыс. тонн, за последний год - на 6,7%, до 1 млн 609,927 тыс. тонн.