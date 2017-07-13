Парламентские партии получили более 100 млн грн госфинансирования в третьем квартале 2017 года

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о выделении более 100 млн грн из государственного бюджета на финансирование в 3-м квартале 2017 года уставной деятельности шести политических партий, представленных в парламенте.

В НАПК напомнили, что финансирование партий за счет бюджета предоставляется ежеквартально в объеме 25% общего размера ежегодного государственного финансирования.

"На сегодня государственное финансирование предоставлено партии "Народный фронт" - 28 млн 438 тыс. 375 грн, партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 28 млн 025 тыс. 900 грн, партии "Самопомич" - 14 млн 098 тыс. 640 грн, Радикальной партии Олега Ляшко - 9 млн 564 тыс. 475 грн, партии "Оппозиционный блок" - 12 млн 116 тыс. 975 грн, партии "Батькивщина" - 7 млн 295 тыс. 550 грн", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 17-5 закона Украины о политических партиях в Украине "Самопомич" дополнительно получила государственное финансирование в размере 11 млн 059 тыс. 985 грн в связи с наличием в партии 2/3 лиц одного пола от общего количества.