Полиция расследует факты выведения средств из банка "Хрещатик"

Главное следственное управление Национальной полиции Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере в банке "Хрещатик".

Печерский райсуд Киева своим определением от 29 июня разрешил следователям ознакомиться и провести выемку документов в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), касающихся деятельности банка "Хрещатик".

"Досудебным следствием установлено, что группой неустановленных лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ОАО "КБ "Хрещатик" с использованием фиктивных предприятий осуществлен незаконный вывод денежных средств из указанного банковского учреждения с целью дальнейшей их легализации. Также действия неустановленных лиц привели к доведению указанного банковского учреждения до неплатежеспособности и банкротства", - говорится в определении суда.

Как сообщалось, в начале текущего года ФГВФЛ заявил, что из ликвидируемого банка "Хрещатик" через схемы были выведены активы минимум на 3 млрд грн. При этом 84% кредитного портфеля юридических лиц банка - инсайдерские, 85% ценных бумаг – "мусорные".

По информации ФГВФЛ, несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка, включенных в ликвидационную массу, составила 8,13 млрд грн, независимые лицензированные оценщики оценили их в 2,65 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, за несколько дней до введения временной администрации (в период с 30 марта по 4 апреля 2016 года) руководство и акционеры банка через схемы свернули задолженность ряда связанных юридических лиц и высвободили из-под залога высоколиквидное обеспечение стоимостью почти 1 млрд грн.

В апреле ФГВФЛ завил, что обжалует в кассационной инстанции решение Киевского апелляционного административного суда о признании незаконным постановления НБУ об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных.

Вступления в силу данного решения, утверждают в ФГВФЛ, имеет прежде всего негативные последствия для вкладчиков и кредиторов финучреждения. Ведь оно фактически легитимизирует примененные акционерами и инсайдерами банка схемы выведения активов и ставит под угрозу сохранение ликвидмассы банка.

Как сообщалось, основной причиной неплатежеспособности банка "Хрещатик" НБУ и киевские власти назвали нежелание других акционеров вкладывать в его докапитализацию, общие потребности в которой НБУ по итогам стресс-тестов оценил в 1,25 млрд грн до июня 2017 года, в том числе 600 млн грн – до 1 мая 2016 года.

Согласно последней структуре собственности банка, его крупнейшими совладельцами выступают Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).