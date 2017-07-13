Цены на нержавеющую сталь снизились во II квартале

Цены на нержавеющую сталь на азиатском рынке упали во втором квартале на фоне снижения стоимости сырья.

В прошлом квартале влияние на никелевые цены оказывало увеличение объема поставок этого цветного металла из Индонезии и Филиппин, кроме того, в мае наблюдалось ослабление цен на феррохром на азиатском рынке.

Во втором квартале сталепроизводители старались продать складскую продукцию, для чего были вынуждены снижать цены. Тем не менее, это не привело к резкому росту спроса на нержавеющую сталь, говорится в обзоре Metal Bulletin.

Согласно прогнозам топ-менеджеров сразу нескольких крупных стальных компаний в азиатском регионе, цены на нержавеющую сталь продолжат падать и в третьем квартале на фоне большого объема складских запасов и ожиданий продолжающегося падения цен на сырье. При этом спрос со стороны конечного потребителя в третьем квартале, согласно прогнозам, может сократиться.

Однако некоторые участники рынка настроены более оптимистично. "Цена на нержавеющую сталь в 11,8 тыс. юаней, зафиксированная на неделе, которая завершилась 15 июня, может оказаться самой низкой за весь 2017 год", - полагает один из трейдеров в Шанхае.

На европейском рынке нержавеющей стали наблюдалась аналогичная ситуация. Помимо ослабления цен на сырье, высокие объемы производства европейскими сталелитейными компаниями в первом квартале 2017 года способствовали росту складских запасов, что также являлось сдерживающим фактором роста цен. Базовые контракты на нержавеющую сталь CR304 (2 мм) с поставкой 30 июня в Северную Европу в мае-июне находились на отметке $1366 - 1417 за тонну против $1469 - 1507 за тонну, зафиксированных на торгах 5 мая.

При этом в Северной Америке, несмотря на снижение надбавки на легирующие элементы из-за падения стоимости никеля, меди, молибдена и марганца, цены на нержавеющую сталь были достаточно стабильными. Американские сталепроизводители взяли паузу и ждут результатов расследования так называемой "Секции 232", по итогам которого будет принято решение о квотах на ряд импортируемых США металлов.