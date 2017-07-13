Гендиректор ХГАПП считает целесообразным использовать часть площадей под непрофильное производство

Генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) Александр Кривоконь считает целесообразным использовать часть площадей предприятия.

"У нас завод (ХГАПП – ИФ) имеет очень большую территорию, много цехов, и все это сегодня не загружено. Сегодня в завод входят четыре филиала – отдельные заводы, которые входят в его структуру. Мы должны понимать, что обязательно нужно постараться загрузить все эти производства. Авиационной продукцией мы их не загрузим никогда в жизни", - сказал А.Кривоконь на пресс-конференции в Харькове в четверг.

Он, в частности, отметил, что на территории ХГАПП в Харькове работает производство пластиковых окон, а по чугуевскому филиалу предприятия "Тора" достигнута предварительная договоренность с компанией General Electric Aviation (США) по созданию регионального центра обслуживания и ремонта турбовинтовых двигателей Walter всех модификаций.

А.Кривоконь также не исключил, что на территории ХГАПП можно разместить заводы, располагавшиеся временно не подконтрольной украинским властям территории Донбасса.

"Много заводов осталось на той стороне. Это угольно-шахтные заводы, которые сегодня можно сюда переводить и выпускать эту продукцию. Сегодня появляется новая продукция, которую нужно выпускать. Мы видим возможности и ведем переговоры сегодня – легковые автомобили на электроприводе. Много проектов, которые сегодня ведем на стадии разработок", - сказал А.Кривоконь.

Вместе с тем, он подчеркнул, что ХГАПП не отказывается от работы по профильному (авиастроительному) направлению.

"Я вижу сегодня разный бизнес. Первый бизнес - ремонт самолетов или, как мы говорим, сервис. Второй бизнес – учебный центр для штурманов и т.д. Третий – выпуск самолетов. Четвертый – выпуск запасных частей. Пятый бизнес – реновация (самолетов – ИФ)", - сказал гендиректор ХГАПП.

По его словам, руководство концерна "Укроборонпром" не возражает против такого подхода руководства ХГАПП.

"Укроборонпром" только за то, чтобы завод работал. Как мы будем его загружать – это проблема моя, директора завода и менеджмента, который находится на заводе", - сказал А.Кривоконь.

Как сообщалось, в середине июня 2015 года правительство Украины передало ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" из состава ГАК "Антонов" в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно постановлению Кабинета министров №393 от 15 июня, целостные имущественные комплексы ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" передаются из управления Министерства экономического развития и торговли в управление "Укроборонпрома".

ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" вместе с ГП "Антонов" с 2008 года по решению правительства входили в состав ГАК "Антонов". Постановлением правительства от 31 марта ГП "Антонов" было передано в состав "Укроборонпрома".

В феврале 2017 года генеральным директором предприятия стал Александр Кривоконь. В 2005-2006 годах А.Кривоконь был директором Харьковского тракторного завода. Он также на разных должностях на Южмаше и ГП "Завод им.Малышева".

ХГАПП - серийный изготовитель многоцелевого Ан-74, а также ближнемагистрального Ан-140.