Экономика

18:15 13.07.2017

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,995 грн/$1 с 25,9075 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,98-26,01 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,9689 грн/$1 с 25,9107 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $296,98 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $181,8 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Рада увеличила госбюджет-2017 примерно на 40 млрд грн

НОТУ оспаривает "заморозку" EUR15 млн гарантий за проведение Евровидения-2017

"Яндекс" и Uber создают совместный бизнес по онлайн-заказу такси

Порошенко подпишет закон о Фонде энергоэффективности

Киев предложил ЕК провести форум по использованию ГТС Украины в контексте энергетической безопасности Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нержавеющую сталь снизились во II квартале

Цены на нефть перешли к росту

Гендиректор ХГАПП считает целесообразным использовать часть площадей под непрофильное производство

ФГВФЛ на 1 июля 2017 г. выплатил вкладчикам переданных ему в управление банков 87,4 мдрд грн

Рынок акций Украины в четверг вновь завершил торги в "красной зоне"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9552.html
РЕКЛАМА