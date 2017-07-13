Экономика

17:53 13.07.2017

Рынок акций Украины в четверг вновь завершил торги в "красной зоне"

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг еще несколько снизились: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,89% - до 1044,77 пункта, индекс ПФТС – на 0,07%, до 283,16 пункта.

Объем торгов на УБ составил 3,42 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 375,56 млн грн, в том числе акциями – 0,33 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-2,04%), "Донбассэнерго" (-1,68%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,88%).

Выросли в цене акции "Укрнафты" (+0,54%) и "Центрэнерго" (+0,28%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,25%) и "Мотор Сичи" (-0,25%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв вырос на 1,33% - до 626,64 пункта при объеме торгов 1,09 млн злотых (7,63 млн грн).

В "индексной корзине" в росте лидировали бумаги "Овостара" (+6,77%), KSG Agro (+2,33%) и "Кернела" (+1,43%).

В "красной зоне" торговались акции "Милкиленда" (-2,31%), Coal Energy (-1,08%) и "Агротона" (-0,83%).

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