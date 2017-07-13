Экономика

17:50 13.07.2017

Рада увеличила госбюджет-2017 примерно на 40 млрд грн

Верховная Рада увеличила доходную часть государственного бюджета Украины 2017 года примерно на 39,7 млрд грн - до 771 млрд грн, расходную - на 40,7 млрд грн, до 841,1 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №6600 проголосовало в четверг минимально необходимое для этого количество депутатов – 226.

Дефицит бюджета сохранен на прежнем уровне в 77,7 млрд грн за счет уменьшения объема выдачи кредитов из госбюджета на 1 млрд грн – до 13,7 млрд грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

НОТУ оспаривает "заморозку" EUR15 млн гарантий за проведение Евровидения-2017

"Яндекс" и Uber создают совместный бизнес по онлайн-заказу такси

Порошенко подпишет закон о Фонде энергоэффективности

Киев предложил ЕК провести форум по использованию ГТС Украины в контексте энергетической безопасности Европы

АМКУ оштрафовал предприятие подконтрольное Фирташу

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нержавеющую сталь снизились во II квартале

Цены на нефть перешли к росту

Гендиректор ХГАПП считает целесообразным использовать часть площадей под непрофильное производство

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

ФГВФЛ на 1 июля 2017 г. выплатил вкладчикам переданных ему в управление банков 87,4 мдрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на гейнеры на price.ua
РЕКЛАМА