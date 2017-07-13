Рада увеличила госбюджет-2017 примерно на 40 млрд грн

Верховная Рада увеличила доходную часть государственного бюджета Украины 2017 года примерно на 39,7 млрд грн - до 771 млрд грн, расходную - на 40,7 млрд грн, до 841,1 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №6600 проголосовало в четверг минимально необходимое для этого количество депутатов – 226.

Дефицит бюджета сохранен на прежнем уровне в 77,7 млрд грн за счет уменьшения объема выдачи кредитов из госбюджета на 1 млрд грн – до 13,7 млрд грн.