ФГВФЛ выставит на продажу облигации "Фоззи-Фуд"

ООО "Драгон Капитал" выступит брокером по продаже облигаций компании "Фоззи-Фуд", которые находятся на балансе ликвидируемого банка "Форум" (Киев), сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на веб-сайте.

Согласно сообщению, 28 тыс. облигаций "Фоззи-Фуд" с датой погашения 1 октября 2017 года будут выставлены на продажу на "Украинской бирже" (УБ, Киев) 28 июля. Стартовая цена продажи установлена на уровне 37,802 млн грн.

Согласно сообщению, "Драгон Капитал" также выступит брокером по продаже 2,861 млн акций "Ривнеоблэнерго", которые находятся на балансе ликвидируемого банка "Финансы и Кредит" (Киев). Торги состоятся на УБ 28 июля. Стартовая цена продажи установлена на уровне 5,725 млн грн.

"Фоззи-Фуд" является структурной единицей Fozzy Group - одной из крупнейших торгово-промышленных групп Украины и одним из лидеров среди украинских ритейлеров (более 600 торговых точек по всей территории страны). Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний охватывают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес.

Решением исполнительной дирекции ФГВФЛ от 12 сентября 2016 года СП ООО "Драгон Капитал" включено в перечень торговцев, предоставляющих брокерские услуги по продаже ценных бумаг, находящихся в собственности ликвидируемых банков.