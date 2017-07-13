Экономика

17:35 13.07.2017

"Укртрансгаз" объясняет снижение транзита газа плановым ремонтом на газопроводе "Союз"

ПАО "Укртрансгаз" объясняет снижение транзита газа, наблюдающееся с 11 июля, плановым ремонтом на газопроводе "Союз".

"С 11 по 13 июля 2017 года оператор украинской ГТС проводит шестой в текущем году комплекс планово-профилактических и ремонтных работ (ППР) на транзитных магистральных газопроводах. Этот комплекс включает проведение ППР по газопроводу "Союз", а также предусматривает выполнение огневых работ с присоединением технологической перемычки между выходом компрессорной станции (КС) "Заднипровская" и КС "Кременчуг", - говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансгаза".

Как отмечают в компании, в связи с ремонтом согласовано отключение участка магистрального газопровода "Союз" и снижение объема транзита российского газа через территорию Украины.

"На период проведения работ прием природного газа в украинскую ГТС из РФ ограничено до 230 млн куб. м в сутки (через ГИС Суджа), а транспортировку голубого топлива к европейским странам (через ГИС Берегово, Теково, Ужгород) – до 220 млн куб.м в сутки", - говорится в сообщении.

План проведения ППР ранее был согласован "Укртрансгазом", "Газпромом" и операторами ГТС европейских стран.

Как сообщалось, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины с начала второй декады июля упал на 24,7%.

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