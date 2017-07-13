BMW открыла в Китае крупнейший центр R&D

Совместное предприятие BMW Brilliance Automotive в четверг официально открыло в Шэньяне обновленный центр исследований и разработок (R&D).

К настоящему моменту он является крупнейшим центром исследований и разработок BMW за пределами Германии, говорится в сообщении компании.

Центр R&D в Шэньяне был построен в 2012 году, после расширения его площадь выросла в пять раз и превышает 40 тыс. кв. метров. Среди более 800 сотрудников около 75% процентов составляют китайцы, отмечает агентство "Синьхуа".

Президент и главный исполнительный директор BMW Brilliance Automotive Йохан Виланд заявил, что деятельность нового центра будет направлена на привлечение большего количества передовых технологий в рамках немецкой программы "Промышленность 4.0" для содействия трансформации и модернизации китайской автомобильной промышленности.

Созданная в 2003 году BMW Brilliance Automotive Ltd является совместным предприятием германского автоконцерна BMW и китайского холдинга Brilliance Automotive.