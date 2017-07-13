Siemens оценивает ситуацию с возможной поставкой своих турбин в Крым в ожидании ответов российской стороны

В Siemens смогут сформулировать позицию по дальнейшей работе в России после того, как получат ответы на поставленные компанией вопросы относительно возможной поставки в Крым турбин ее производства, заявил представитель Siemens Филипп Энч.

"Я не могу спекулировать на каком-либо потенциальном результате или давать какие-то идеи. Мы сейчас оцениваем это. Как только у нас будет больше информации и прямые ответы на наши вопросы, мы с радостью передадим их. Но сейчас, как мы заявили в понедельник, мы оцениваем последствия, и это все, что мы делаем на данный момент", - сказал Ф.Энч "Интерфаксу".

Так он ответил на вопрос, может ли быть закрыт московский офис компании и каковы ее дальнейшие перспективы работы в России на фоне ситуации с турбинами.

Ранее в Siemens также заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в Крым против ее воли. "Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли", - говорилось в заявлении компании. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что поставленное в Крым оборудование - российского производства.

Как сообщалось, турбины Siemens были поставлены для строительства электростанции в Тамани. Затем заказчик - "Технопромэкспорт" - выставил это оборудование на продажу, но безрезультатно. Затем источники сообщили, что две из них были поставлены в Крым.

Российская компания ВО "Технопромэкспорт", которая строит станции Крыму, 6 июля распространила заявление, что приобрела четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. При этом она модернизировала эти установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ. Так как в проект изначально были заложены определенные технические решения, приобретенные установки пришлось приводить к условиям и требованиям проекта, закладывавшимся изначально.

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11 июля концерн Siemens подал иск к "Технопромэкспорт" в Арбитражный суд Москвы.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.