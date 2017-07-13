Китайская TBEA изучает вопрос строительства крупной ВЭС в Украине

Китайская TBEA International Ltd. изучает вопрос строительства ветряной электростанции мощностью 0,5 ГВт в Николаевской области, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным ведомства, пилотный проект в сфере возобновляемой энергетики, который компания планирует к реализации в Украине уже прошел все необходимые экспертизы.

Как отмечают в Минэнергоугля, TBEA является производителем современного энергетического оборудования.

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