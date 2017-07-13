НБУ унормировал использование электронной подписи при кассовом обслуживании клиентов банков

Правление Национального банка Украины (НБУ) 11 июля утвердило новую редакцию Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине, которая позволит банку осуществлять кассовое обслуживание клиентов с использованием электронной подписи (ЭП), в том числе электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщил НБУ на веб-сайте.

Как отмечается в сообщении, этот документ продолжает процесс реализации проекта #Paperless, суть которого заключается в максимально возможном отказе от бумажных документов при обслуживании клиентов банков.

Согласно сообщению, принятие изменений вызвано, прежде всего, совершенствованием организации кассовой работы банками в Украине, что связано с внедрением банками на договорных условиях с клиентами электронного документооборота, электронных кассовых документов и ЭЦП/ЭП в соответствии с требованиями Законов Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и" Об электронной цифровой подписи".

Согласно изменениям, если кассовое обслуживание клиентов осуществляется с использованием ЭП, то договор должен содержать условия и порядок признания участниками электронного взаимодействия электронных документов с использованием ЭП и содержать условия о распределении рисков убытков, которые могут быть причинены банку, клиенту и третьим лицам.

Кроме этого, изменениями предусмотрено, что к кассам банка, кроме операционных касс банка, его филиалов, отделений, пунктов обмена иностранной валюты, а также программно-технических комплексов самообслуживания и банкоматов, входят пункты дистанционного обслуживания. Кроме того, в новой редакции инструкции также уточняются другие нормы, связанные с приемом от банков неотсортированной наличности, процедурой передачи банками на исследование сомнительных банкнот.

Новая редакция инструкции вступает в силу с 14 июля 2017 года.