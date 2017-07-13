Экономика

15:14 13.07.2017

Транзит через ГТС Украины со второй декады июля упал на четверть

Транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины с начала второй декады июля упал на 24,7%, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, если на протяжении 1-10 июля среднесуточное значение транзита через ГТС Украины составило 256,7 млн куб. м, то 11 июля зафиксировано падение до 193,4 млн куб. м.

При этом по сравнению с 5-7 июля, когда транзит составлял максимальные с зимы показатели 270,7-270,9 млн куб. м в сутки, 11 июля произошло снижение на 28,6%.

В последний раз показатель транзита газа через территорию Украины ниже 200 млн куб. м в сутки был отмечен в сентябре 2016 года.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", падение транзита зафиксировано на газоизмерительной станции (ГИС) "Ужгород" (словацкий коридор). Так, если среднесуточное значение за первую декаду июля по этому направлению составило 160,6 млн куб. м, то 11 июля - уже 89,8 млн куб. м (падение на 44,1%).

По данным главы компании East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, снижение транзита через Украину связано с запланированным на 11-16 июля словацким оператором Eustream проведением техобслуживания газопроводов, проходящих через ГИС "Велке Капушаны". "В этот период транзитные мощности снизятся на 107,5 млн куб. м в сутки", - написал он в своем блоге в livejournal.

В свою очередь, советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский в комментарии агентству отметил, что параллельно со снижением заявки на транзит газа через ГТС Украины возросла загрузка белорусского участка газопровода "Ямал - Европа". "Пока работаем в режиме прошлого года, то есть сниженной заявки, которую мы продолжаем выполнять", - отметил он.

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2017 года увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 21,8% (на 8 млрд 47,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 45 млрд 703,5 млн куб. м.

Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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