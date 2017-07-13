Экономика

15:01 13.07.2017

Столичные управления соцзащиты предупреждают ЖЭО о приостановке предоставления данных по субсидиям на период июля-августа

Столичные управления труда и социальной защиты населения предупреждают жилищно-эксплуатационные организации (ЖЭКи, ОСМД) о приостановке предоставления данных по субсидиям на период июля-августа текущего года.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", управления соцзащиты не предоставляют ЖЭО данные по субсидиям на июль, мотивируя это остановкой работы собственного программного обеспечения. Кроме того, бухгалтеров ЖЭО предупреждают, что работа программного обеспечения не возобновится до августа.

Таким образом, ЖЭО будут вынуждены выставлять потребителям платежки за эти месяцы без учета субсидий с последующим пересчетом после возобновления поступления данных от управлений соцзащиты.

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