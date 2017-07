Власти Нидерландов подозревают поставщиков топлива для судов в картельном сговоре

Управление по делам потребителей и рынков (Authority for Consumers and Markets, ACM) Нидерландов, главный антимонопольный регулятор страны, начало расследование деятельности поставщиков судового топлива в порты страны, подозревая их в картельном сговоре, пишет Financial Times.

В Нидерландах есть три крупнейших порта - Антверпен, Роттердам и Амстердам, при этом Роттердам считается третьим по величине бункеровочным центром мира. В портах работают десятки компаний, занимающихся поставками топлива для судов. Власти не сообщили, какие именно из них находятся под подозрением в сговоре с целью завышения цен.

ACM назначила награду в размере до 900 тыс. евро для информаторов, которые помогут определить лидеров предполагаемого картеля. Штрафы для компаний могут составить до 40% их совокупной выручки.

Отмечается, что подобные расследования могут длиться годами, и могут завершиться без выдвижения обвинений.